Так, за словами гауляйтера Криму Сергія Аксьонова, якого цитують пропагандистські ЗМІ, збили нібито дві українські балістичні ракети, інформує 24 Канал. Звісно, ж переконують, що постраждалих немає і усе "під контролем", тільки от чиїм контролем – не уточнюють.

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Вранці силами ППО збито дві балістичні ракети, запущені українським ОТРК "Гром-2". Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації,

– намагався заспокоїти жителів Криму Аксьонов.

Моніторингові групи почали повідомляти про звуки вибухів близько 5:30 ранку.

Очевидці у телеграм-чатах писали, що було досить гучно. Тож, можемо припустити, що були й влучання, про які звісно ж, змовчать і намагатимуться приховати. В окупантів узагалі "нічого ніколи не відбувається".

Як повідомили місцеві жителі, від вибухів у Сімферополі і навіть у Сімферопольському районі затремтіли будинки та шибки. Користувачі писали, що вибухи були настільки потужними, що їх чули навіть у Бахчисарайському районі.