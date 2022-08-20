Крым засыпает, просыпается хлопок: сеть гудит мемами из-за новых взрывов в Крыму

Вечером 19 августа во временно оккупированном Крыму снова случился "хлопок". Взрывы слышали в Евпатории, Севастополе и Керчи.

Уже второй вечер подряд в Крыму раздаются взрывы . Казалось, это невозможно, но творческие украинцы решили еще больше украсить этот вечер. Конечно, с помощью мемов. Поэтому 24 канал собрал подборку самых смешных из них.

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Курение убивает

Конечно, самая любимая тема для шуток – курение. Российские власти любят прикрываться "окурками". Но при этом очень странно, что российские военные никак не поймут, что курение убивает. А особенно у военных объектов.

На это хочется сказать только одно – российские оккупанты, курите как можно больше.

Эксклюзивные кадры: новый спутник Притулы показал очереди на крымском мосту

Между тем, в сети показали эксклюзивные кадры, как россияне пытаются покинуть полуостров. Приобрели волонтеры спутник ICEYE снял в максимальном разрешении очереди, которые образовались на крымском мосту.

Очереди на крымском мосту после "хлопков": смотрите видео

Часы тикают

Взрывы во временно оккупированном Крыму раздаются уже второй вечер подряд. Кажется, "хлопок" на полуострове стал хорошей традицией окончания рабочего дня.

Кроме того, интеллектуалы внесли определенные изменения в известное выражение путина. Так гораздо лучше.

Вы могли заметить, что "Мивины" нет в магазинах. Все потому, что завод по изготовлению этой чудо-вермишели расположен в Харькове, который беспощадно обстреливают россияне. Впоследствии Украина обязательно победит и "Мивина" тоже вернется.

Первая частная мемория подкинула хорошую идею нового вкуса вермишели. Кажется, что владельцы завода после победы с удовольствием введут вкус жареной растительности. Особенно после того, что россияне поступили с их городом.

И в заключение. Нас запугивают, что россия подготовила особый обстрел украинских городов на День независимости. Помнится, что к чему-то подобному мы уже готовились 9 мая. Но Лачен прав. Теперь не мы должны бояться Россию, а она должна бояться нас. крымский мост, спишь? Как сказали в Минобороны – Мы. Видим. Вас.

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