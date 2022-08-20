Вже другий вечір підряд у Криму лунають вибухи. Здавалося, що це неможливо, але творчі українці вирішили ще більше прикрасити цей вечір. Звісно, за допомогою мемів. Тож 24 канал зібрав підбірку найсмішніших з них.

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Куріння вбиває

Звичайно, найулюбленіша тема для жартів – куріння. Російська влада любить прикриватися "недопалками". Але при цьому дуже дивно, що російські військові ніяк не затямлять, що куріння вбиває. А особливо біля військових об'єктів.

На це хочеться сказати лише одне – російські окупанти, куріть якомога більше.

Ексклюзивні кадри: новий супутник Притули показав черги на кримському мосту

Тим часом у мережі показали ексклюзивні кадри, як росіяни намагаються покинути півострів. Супутник ICEYE, який придбали волонтери, зняв у максимальній роздільній здатності черги, які утворились на кримському мосту.

Черги на кримському мосту після "хлопків": дивіться відео

Годинник цокає

Вибухи у тимчасово окупованому Криму лунають вже другий вечір підряд. Здається, "бавовна" на півострові стала хорошою традицією закінчення робочого дня.

Крім цього, інтелектуали внесли певні зміни у відоме висловлювання путіна. Так набагато краще.

Ви могли помітити, що "Мівіни" немає у магазинах. Все тому, що завод з виготовлення цієї диво-вермішелі розташований у Харкові, який нещадно обстрілюють росіяни. Згодом Україна обов'язково переможе і "Мівіна" теж повернеться.

Перша приватна мемарня підкинула хорошу ідею нового смаку вермішелі. Здається, що власники заводу після перемоги з задоволенням введуть смак смаженої р*сні. Особливо після того, що росіяни зробили з їхнім містом.

І на останок. Нас залякують, що росія підготувала якийсь особливий обстріл українських міст на День незалежності. Пригадується, що до чогось подібного ми вже готувались 9 травня. Але Лачен правий. Тепер не ми повинні боятися росію, а вона повинна боятися нас. кримський міст, спиш? Як сказали у Міноборони – Ми. Бачимо. Вас.

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