Супутник надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більше ніж на рік. Таким чином у мережі жартують, що тепер російських окупантів буде видно у будь-якій точці і вони не зможуть заховатися. 24 канал зібрав меми українців, що не можуть намилуватися новим придбанням.

Подія дня За гроші з "народних Байрактарів" купили супутник, який збільшить "бавовну" в окупантів

росіянам світить тільки один супутник

У росії не такий дружній народ, як в Україні. Тому російські "асвабадітєлі" не мають змоги зібрати стільки коштів, щоб придбати унікальний супутник. Єдиний супутник, що їм світить – це змінні леза.



Такий супутник отримають росіяни / ілюстрація Інсайдер UA

русня, тікайте

Тепер завдяки унікальному супутнику російські окупанти мають зібрати свої "пожитки" та втекти назад до свого "руського миру". Бо в Україні на них чекає лише одне...



окупантам в Україні буде не солодко / ілюстрація Інсайдер UA



У російських загарбників не вийде заховатися навіть у кущах / ілюстрація Сергій Братчук



окупанти шоковані придбанням України / ілюстрація Інсайдер UA окупанти шоковані придбанням України / ілюстрація Інсайдер UA

"Народний байрактар" рулить

Тепер новою покупкою будуть задоволені не тільки українці, але і Генеральний штаб. Адже це допоможе знищити якомога більше рашистів.



Супутник придбали за гроші "народного байрактару" / ілюстрація Сергій Братчук Супутник придбали за гроші "народного байрактару" / ілюстрація Сергій Братчук

"Бавовни буде багато"

Як заявив Сергій Притула, відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій. Тому "бавовни" буде багато.



Завдяки збору Притули придбали унікальний супутник / ілюстрація Сергій Братчук

Ліквідація орків прискориться

Українські захисники будуть задоволені новим придбанням. Це полегшить їхню роботу та прискорить ліквідацію русні в Україні.



Притула полегшив новим придбанням роботу ЗСУ / ілюстрація Перша приватна мемарня



Тепер наші захисники будуть ще більше ліквідувати орків / ілюстрація Перша приватна мемарня

Ми скидали на це гроші

Придбати унікальний супутник вдалося за кошти, які допомогли зібрати українці. Навіть 5 гривень були варті того.



5 гривень вирішують все / ілюстрація Інсайдер UA



"Народний супутник" від "народного байрактару" / ілюстрація Інсайдер UA

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