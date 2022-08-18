Супутник надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більше ніж на рік. Таким чином у мережі жартують, що тепер російських окупантів буде видно у будь-якій точці і вони не зможуть заховатися. 24 канал зібрав меми українців, що не можуть намилуватися новим придбанням.
Подія дня За гроші з "народних Байрактарів" купили супутник, який збільшить "бавовну" в окупантів
росіянам світить тільки один супутник
У росії не такий дружній народ, як в Україні. Тому російські "асвабадітєлі" не мають змоги зібрати стільки коштів, щоб придбати унікальний супутник. Єдиний супутник, що їм світить – це змінні леза.
Такий супутник отримають росіяни / ілюстрація Інсайдер UA
русня, тікайте
Тепер завдяки унікальному супутнику російські окупанти мають зібрати свої "пожитки" та втекти назад до свого "руського миру". Бо в Україні на них чекає лише одне...
окупантам в Україні буде не солодко / ілюстрація Інсайдер UA
У російських загарбників не вийде заховатися навіть у кущах / ілюстрація Сергій Братчук
окупанти шоковані придбанням України / ілюстрація Інсайдер UA
"Народний байрактар" рулить
Тепер новою покупкою будуть задоволені не тільки українці, але і Генеральний штаб. Адже це допоможе знищити якомога більше рашистів.
Супутник придбали за гроші "народного байрактару" / ілюстрація Сергій Братчук
"Бавовни буде багато"
Завдяки збору Притули придбали унікальний супутник / ілюстрація Сергій Братчук
Ліквідація орків прискориться
Українські захисники будуть задоволені новим придбанням. Це полегшить їхню роботу та прискорить ліквідацію русні в Україні.
Притула полегшив новим придбанням роботу ЗСУ / ілюстрація Перша приватна мемарня
Тепер наші захисники будуть ще більше ліквідувати орків / ілюстрація Перша приватна мемарня
Ми скидали на це гроші
Придбати унікальний супутник вдалося за кошти, які допомогли зібрати українці. Навіть 5 гривень були варті того.
5 гривень вирішують все / ілюстрація Інсайдер UA
"Народний супутник" від "народного байрактару" / ілюстрація Інсайдер UA
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