Массированная атака по Крыму: все, что известно о криворукой ПВО врагов и отсутствии сирен

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Севастополе и Балаклаве.

Звуки взрывов на полуострове услышали ориентировочно в 12:16 23 июня. Российская ПВО работала в районе Сак, Евпатории, Инкермана и Бахчисарая. Детонацию слышали в районе Казачьей бухты, где базируется 810 бригада морской пехоты, пишет 24 Канал.

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Что известно о ракетной атаке по Крыму

Российское минобороны заявило, что по Севастополю ударили 5 ракетами, из которых 4 – якобы сбила российская ПВО.

"Еще одна ракета в результате действия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", – признали враги.

В то же время в телеграм-канале "Полковник ГШ" заявили, что Вооруженные Силы ВСУ атакуют только незаконные вооруженные формирования на территории временно оккупированного Крыма.

Попытки сбить баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью умирающим крымским ПВО ни к чему хорошему не приводят и подвергают изрядной опасности гражданских,

– пояснил полковник.

В телеграм-канале "Крымский ветер" написали, что российская ПВО сбила ракету возле пляжа Учкуевка. Один из снарядов мог упасть на пляж, то есть возле людей.

Вероятнее всего, в районе Севастопольской бухты был прилет, ведь там виднелся дым. Также задымление видели на Севере Севастополя – в районе пляжей Учкуевка и Толстяк.

В районе Северная сторона из-за падения осколков загорелся жилой дом. В районе пансионата "Лазурь" вспыхнуло ориентировочно 150 квадратных метров леса.

Российская ПВО сбила ракету над Севастополем

Российская оккупационная "власть" объявила 24 июня "днем траура", ведь в результате работы их ПВО есть погибшие и раненые.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что из-за этого ему даже звонил российский диктатор Путин, который якобы даже "выразил соболезнования". Хотя люди погибли именно из-за циничных попыток оккупантов защитить военные объекты в Крыму.

"Глава" Севастополя не упустил случая сказать, что якобы путинская партия "Единая Россия" организует волонтерскую помощь, а российский диктатор даже отправил борт из Москвы, который якобы заберет раненых детей в столицу России.

Так, пропагандисты уже заявили о якобы 152 раненых, из которых 28 – дети. В частности, 5 детей якобы находятся в реанимации, остальные – получили ранения легкой и средней тяжести.

Кроме того, Развожаев заявил о якобы 5 погибших: двух взрослых и трех детей. Среди жертв – 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, которая отдыхала в Крыму вместе с родителями.

Местные жалуются, что "власть" не включила сирены

В телеграм-каналах люди начали писать, что российские "власти" перед атакой по Крыму не сообщили о воздушной тревоге. В частности, некоторые пользователи написали, что сирены прозвучали в Севастополе только после первого взрыва.

Кстати, пляжи в Любимовке и Учкуевке расположены буквально в нескольких километрах от военного аэродрома Бельбек. Именно откуда российские оккупанты атакуют Украину. Однако вражеская "власть" места отдыха не закрывает и сбивает ракеты прямо над людьми.

После инцидента вражеские телеграм-каналы написали, что якобы в Крыму нужно строить укрытие, как это якобы происходит в Белгороде. Однако в телеграм-канале "Полковник ГШ" россиянам в очередной раз напомнили, что пляжного сезона в Крыму не будет, поэтому пусть граждане страны-агрессора возвращаются домой в Россию.