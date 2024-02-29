Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вражеское минобороны уже сообщило о том, что это якобы была атака украинского беспилотника, передает 24 Канал.
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Взрывы слышали в нескольких районах
Местные телеграмм-каналы пишут. что в Симферопольском и Красногвардейском районах был слышен сильный взрыв. Россияне настаивают на том, что это отработали силы противовоздушной обороны.
В то же время больше никакой информации о последствиях взрывов на временно оккупированном полуострове нет.
В Крыму время от времени раздаются взрывы
- В Севастополе 28 февраля также раздавались взрывы. Тревогу в городе не объявляли. Так называемая местная власть сообщала, что это плановые учения. По информации от местного жителя, было слышно громкий звук взрыва со стороны бухт.
- В обед 27 февраля в Севастополе был слышен звук взрыва. Местные рассказывают, что от него затряслись окна. Взрыв был далекий и не слишком сильный. Об этом сообщает Общественное. Сейчас обстоятельства взрыва неизвестны. Местные власти также никак не прокомментировали инцидент.
- Вечером 26 февраля крайне неспокойно было оккупантам в Севастополе. Говорят, там прозвучала целая череда взрывов. Там за считанные минуты успели разогнать немаленькую панику, ведь в Севастополе было громко. Итак, около 19:40 появилось сообщение о том, что в Севастополе очень громко. Через какую-то минуту поступила информация, что на Остряках – микрорайоне в городе – слышали сильные "хлопки". Официальная информация так и не появилась.