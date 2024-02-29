Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вражеское минобороны уже сообщило о том, что это якобы была атака украинского беспилотника, передает 24 Канал.

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Взрывы слышали в нескольких районах

Местные телеграмм-каналы пишут. что в Симферопольском и Красногвардейском районах был слышен сильный взрыв. Россияне настаивают на том, что это отработали силы противовоздушной обороны.

В то же время больше никакой информации о последствиях взрывов на временно оккупированном полуострове нет.

В Крыму время от времени раздаются взрывы