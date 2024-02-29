У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Вороже міноборони вже сповістило про те, що це нібито була атака українського безпілотника, передає 24 Канал.
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Вибухи чули у кількох районах
Місцеві телеграм-канали пишуть. що у Сімферопольському та Червоногвардійському районах було чути сильний вибух. Росіяни наполягають на тому, що це відпрацювали сили протиповітряної оборони.
Водночас більше жодної інформації про наслідки вибухів на тимчасово окупованому півострові немає.
У Криму час від часу лунають вибухи
- У Севастополі 28 лютого також лунали вибухи. Тривогу у місті не оголошували. Так звана місцева влада повідомляла, що це планові навчання. За інформацією від місцевого жителя, було чутно гучний звук вибуху зі сторони бухт.
- В обід 27 лютого в Севастополі було чути звук вибуху. Місцеві розповідають, що від нього затрусилися вікна. Вибух був далекий і не надто сильний. Про це повідомляє Суспільне. Наразі обставини вибуху невідомі. Місцева влада також ніяк не прокоментувала інцидент.
- Ввечері 26 лютого вкрай неспокійно було окупантам у Севастополі. Кажуть, там пролунала ціла низка вибухів. Там за лічені хвилини встигли розігнати чималеньку паніку, адже у Севастополі було гучно. Отже, близько 19:40 з'явилося повідомлення про те, що у Севастополі дуже гучно. Через якусь хвилину надійшла інформація, що на Остряках – мікрорайоні у місті – чули сильні "хлопкі". Офіційна інформація так і не з'явилась.