Заявлений от представителей местной оккупационной администрации пока не поступало. Что известно о ночных взрывах на территории полуострова Крыма, передает 24 Канал.

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Ситуация в Крыму

Телеграмм-канал "Крымский ветер" около 3 часов ночи сообщил о трех взрывах в районе аэродрома Кировское. Кроме этого, громко было и в районе Джанкоя – там прогремел один взрыв. Уже через несколько минут появилась уточненная информация об атаке.

4 взрыва было над Кировским: 3 в районе аэродрома и 1 над железнодорожной станцией Кировское, уточняют подписчики,

– пишет "Крымский ветер".

Где расположен населенный пункт Кировское: смотрите на карте

Отметим, что всего Россия имеет 15 аэродромов на территории временно оккупированного Крыма.

По оценкам американской разведки, Россия переместила 90% самолетов на собственные военные базы за пределами радиуса действия ATACMS. Однако там считают, что украинские беспилотники, скорее всего, будут иметь успех.