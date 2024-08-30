Заяв від представників місцевої окупаційної адміністрації поки не надходило. Що відомо про нічні вибухи на території півострова Криму, передає 24 Канал.

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Ситуація у Криму

Телеграм-канал "Кримський вітер" близько 3 години ночі повідомив про три вибухи в районі аеродрому Кіровське. Окрім цього, гучно було і в районі Джанкоя – там пролунав один вибух. Вже за кілька хвилин з'явилася уточнена інформація щодо атаки.

4 вибухи було над Кіровським: 3 у районі аеродрому та 1 над залізничною станцією Кіровське, уточнюють підписники,

– пише "Кримський вітер".

Де розмішений населений пункт Кіровське: дивіться на карті

Зазначимо, що всього Росія має 15 аеродромів на території тимчасово окупованого Криму.

За оцінками американської розвідки, Росія перемістила 90% літаків на власні військові бази за межами радіуса дії ATACMS. Однак там вважають, що українські безпілотники, скоріше за все, матимуть успіх.