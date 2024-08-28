Кремль зіштовхнувся з необхідністю вирішувати, які території захищати насамперед.

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Що Україна, що Росія від початку війни активно використовували ППО для захисту від атак безпілотників і ракет. Однак успішні удари України та її тактика призвели до того, що Росії наразі доводиться вирішувати, де розміщувати свої засоби ППО, що створює нові можливості для українських атак по менш захищених районах країни-агресора,

– ідеться у статті.

Росії бракує ППО

При цьому видання цитує аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) як вважають, що в Росії недостатньо засобів ППО для захисту всіх об'єктів, навіть у відносно безпечних районах

"Російська оборона зосереджена на захисті найбільш загрозливих районів, залишаючи інші території незахищеними", – повідомили фахіфці ISW.

При цьому російське командування продовжує відчувати тиск через удари України. Погіршило ситуацію для країни-агресора і рішення партнерів Києва дозволити Україні використовувати західне озброєння для атак по деяких військових об'єктах на території Росії.

Україна виснажує російську ППО

Ба більше, Україна збільшила кількість ударів із застосуванням безпілотників по аеродромах і нафтових об'єктах у глибині Росії.

Україна дотримується стратегії, спрямованої на ослаблення російської ППО, змушуючи російські військово-повітряні сили або залишати бази поблизу кордонів України, або зосереджувати там значні сили ППО,

– вважають аналітики.

Ескалація ударів створює напруженість для російської ППО, зокрема у Криму. Україна цілеспрямовано атакує ППО на півострові, що теж чинить тиск на російські сили.

На це уже звертали увагу в Міністерстві оборони Великої Британії. Там зазначали, що атаки України на оборонні споруди в Криму послаблюють здатність Росії захищати повітряний простір півострова.

Війна ППО

Резюмуючи аналітики зазначили, що наразі війна дедалі більше схожа на війну ППО, в якій поки що Росія зберігає перевагу, але Україна наближається до того, аби зробити умови рівними.

Зокрема, цього вдасться досягти, якщо Київ отримає повний дозвіл на використання зброї дальнього радіусу дії для ударів по російських об'єктах у глибині Росії.