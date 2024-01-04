Официальный аккаунт Воздушных Сил в соцсети Х потроил россиян, у которых снова был "пропущенный". Неожиданное приветствие по военному объекту оккупантов точно поступило по адресу.
Смотрите также В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов
"Привет" от украинских войск
Стратком ВСУ 4 января заявил, что украинские военные поразили командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя. Около 16:00 в оккупированном Крыму было слышно много взрывов, в городах работала ПВО – однако, как оказалось, снова есть много "пропущенных".
Воздушные Силы отреагировали на информацию о поражении пункта связи достаточно лаконично. Они в очередной раз потролили оккупантов, отметив, что передали им "приветствие". Иллюстрировал это сообщение загадочный кот, говорящий россиянам "привет".
Поздравление оккупантам в Крыму
- Днем 4 января крымские СМИ заявили, что в Севастополе слышали около 10 взрывов, а также пуски ракет. Вероятно, это было следствием работы ПВО – не слишком успешной. В Минобороны России заявили, что по Крыму якобы запустили 10 ракет – и конечно, пропаганда сообщила, что все "сбили".
- Однако, кроме Севастополя, прилет был и по крайней мере в Евпатории. Движение "Атеш" сообщило, что ВСУ нанесли мощный удар по части связи в Евпатории. В частности, сообщается об атаке у радара. Вспыхнула военная часть.
- Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук также лично от себя передал "привет" оккупантам. Он отметил, что ждет от россиян эпического отчета из Севастополя и Евпатории. Отдельно он поблагодарил пилотов Воздушных Сил за успешную операцию.