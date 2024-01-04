Официальный аккаунт Воздушных Сил в соцсети Х потроил россиян, у которых снова был "пропущенный". Неожиданное приветствие по военному объекту оккупантов точно поступило по адресу.

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"Привет" от украинских войск

Стратком ВСУ 4 января заявил, что украинские военные поразили командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя. Около 16:00 в оккупированном Крыму было слышно много взрывов, в городах работала ПВО – однако, как оказалось, снова есть много "пропущенных".

Воздушные Силы отреагировали на информацию о поражении пункта связи достаточно лаконично. Они в очередной раз потролили оккупантов, отметив, что передали им "приветствие". Иллюстрировал это сообщение загадочный кот, говорящий россиянам "привет".

Поздравление оккупантам в Крыму