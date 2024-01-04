Офіційний акаунт Повітряних Сил у соцмережі Х потролив росіян, у яких знову був "пропущений". Неочікуване привітання по військовому об'єкту окупантів точно надійшло за адресою.

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"Привіт" від українських військ

СтратКом ЗСУ 4 січня заявив, що українській військові вразили командний пункт з'єднання російських військ поблизу Севастополя. Близько 16:00 в окупованому Криму було чути багато вибухів, у містах працювала ППО – однак, як виявилося, знову є багато "пропущених".

Повітряні Сили відреагували на інформацію про ураження пункту зв'язку досить лаконічно. Вони вкотре потролили окупантів, зазначивши, що передали їм "вітання". Ілюстрував це повідомлення загадковий кіт, що каже росіянам "привіт".

Привітання окупантам у Криму