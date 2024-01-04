Офіційний акаунт Повітряних Сил у соцмережі Х потролив росіян, у яких знову був "пропущений". Неочікуване привітання по військовому об'єкту окупантів точно надійшло за адресою.
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"Привіт" від українських військ
СтратКом ЗСУ 4 січня заявив, що українській військові вразили командний пункт з'єднання російських військ поблизу Севастополя. Близько 16:00 в окупованому Криму було чути багато вибухів, у містах працювала ППО – однак, як виявилося, знову є багато "пропущених".
Повітряні Сили відреагували на інформацію про ураження пункту зв'язку досить лаконічно. Вони вкотре потролили окупантів, зазначивши, що передали їм "вітання". Ілюстрував це повідомлення загадковий кіт, що каже росіянам "привіт".
Привітання окупантам у Криму
- Вдень 4 січня кримські ЗМІ заявили, що у Севастополі чули близько 10 вибухів, а також пуски ракет. Ймовірно, це було наслідком роботи ППО – не надто успішної. У Міноборони Росії заявили, нібито по Криму запустили 10 ракет – і звісно, пропаганда повідомила, нібито всі "збили".
- Однак, окрім Севастополя приліт був й принаймні у Євпаторії. Рух "Атеш" повідомив, що ЗСУ завдали потужний удар по частині зв'язку в Євпаторії. Зокрема повідомляється про атаку біля радара. Спалахнула військова частина.
- Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук також особисто від себе передав "привіт" окупантам. Він зазначив, що чекає від росіян епічного звіту із Севастополя та Євпаторії. Окремо він подякував пілотам Повітряних Сил за успішну операцію.