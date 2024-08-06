В Крыму горят склады возле аэродрома "Октябрьское": оккупанты перекрыли железнодорожные пути, –СМИ

Днем во вторник, 6 августа, в центре Крыма вспыхнул пожар. Он произошел неподалеку от аэродрома "Октябрьское".

Отмечается, что там было слышно детонацию на складах боеприпасов. О деталях ситуации рассказали в телеграмм-канале "Крымский ветер" и в российских СМИ.

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В оккупированном Крыму вспыхнули склады возле аэродрома "Октябрьское"

По данным "Крымского ветра", возле аэродрома был зафиксирован сильный пожар. В то же время местные слышали сильные звуки взрывов возле села Широкое, расположенного недалеко от населенного пункта Октябрьское.

Пожар за поселком Октябрьское: смотрите видео

Отмечается, что жители других населенных пунктов, сел Ленинское и Звездное, из-за сильных взрывов вынуждены были прятаться в подвалы.

Неподалеку от "Октябрьского" проходит железнодорожный путь, который российские захватчики перекрыли на несколько часов "по техническим причинам".

Известно, что приостановлено движение двух поездов:

№27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа из Симферополя, остановлено в 17.34 возле станции Остряково;

№175/176 Москва Павелецкая – Симферополь, отправлением 5 августа из Москвы, в 17.29 остановлено возле станции Краснопартизанская.



Что происходит в оккупированном Крыму/ Фото "Крымский ветер"

Добавим, что в телеграм-канале "Крымский ветер" отметили, что "на карте показан участок железной дороги между остановленными поездами, а стрелкой – место горящего и взрывного склада боеприпасов".

Также мониторинговая группа вскоре показала расположение вражеских складов боеприпасов, которые взорвались в оккупированном Крыму. Они в 2 километрах к юго-востоку от села Звездное. В этом селе на территории заброшенной фермы расположились российские военнослужащие из обслуги этих складов.

Кстати, два хранилища там подземные, во времена СССР использовались для хранения авиационных ракет.

Где расположены склады оккупантов / Фото "Крымский ветер"

Также было объявлено о перекрытии дороги Симферополь – Красноперекопского отрезка возле Октябрьского. Кроме этого, сообщается о полетах российской авиации над Симферопольским районом.