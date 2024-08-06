Зазначається, що там було чутно детонацію на складах боєприпасів. Про деталі ситуації розповіли у телеграм-каналі "Кримський вітер" та у російських ЗМІ.

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В окупованому Криму спалахнули склади біля аеродрому "Октябрське"

За даними "Кримського вітру", біля аеродрому було зафіксовано сильну пожежу. Водночас місцеві чули сильні звуки вибухів біля села Широке, що розташоване неподалік населеного пункту Октябрське.

Пожежа за селищем Октябрське: дивіться відео

Зазначається, що жителі інших населених пунктів, сіл Ленінське й Зоряне, через сильні вибухи змушені були ховатись у підвали.

Неподалік від "Октябрського" проходить залізнична колія, яку російські загарбники перекрили на кілька годин "з технічних причин".

Відомо, що призупинено рух двох поїздів:

№27/28 Сімферополь – Москва, відправленням 6 серпня із Сімферополя, зупинено о 17.34 біля станції Остряково;

№175/176 Москва Павелецька – Сімферополь, відправленням 5 серпня з Москви, о 17.29 зупинено біля станції Краснопартизанська.



Що відбувається в окупованому Криму/ Фото "Кримський-вітер"

Додамо, що в телеграм-каналі "Кримський-вітер" зазначили, що "на карті показана ділянка залізниці між зупиненими поїздами, а стрілкою – місце палаючого і вибухового складу боєприпасів".

Також було оголошено про перекриття дороги Сімферополь – Красноперекопськ а відрізку біля Октябрського. Крім цього, повідомляється про польоти російської авіації над Сімферопольським районом.