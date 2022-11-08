В оккупированном Крыму очередное утро началось не с кофе для россиян, а – с внезапного "хлопка". Захватчики пытаются бороться с цветением растения всеми возможными средствами.

После того как "русский мир" пришел на Крымский полуостров, жить на этой территории стало просто невозможно. Вместо согласия и благополучия в Севастополе в последнее время процветает только "хлопок", хотя уже ноябрь и ощутимое похолодание.

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В небе над Севастополем – столб дыма

О "тревожном утре" и взрывах на полуострове первыми написали местные телеграм-каналы. Кроме того, видео, на котором виден дым в небе Севастополя, опубликовал активист и блогер Сергей Стерненко.

Сообщается, что инцидент произошел около 09:00 по местному времени. Куда и откуда летела воздушная цель – неизвестно.

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Очевидно, оккупантам удалось избежать прилета, используя системы противовоздушной обороны. Однако все труднее захватчикам бороться со взрывами, избегать визитов "Бавовнятка" и удачно использовать ПВО для своих целей.

Проблемы россиян в Крыму: актуальная информация

В акватории Черного моря 7 ноября захватчики заметили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, поэтому у них началась истерика. На самом деле, чтобы избежать стресса и не видеть американских летательных аппаратов над полуостровом, россиянам нужно сделать одну очень важную вещь – убраться с украинских территорий, в частности из Крыма. Вот так просто иногда решаются проблемы.

Не передать словами, как оккупанты боятся очередного хлопка в Крыму и повторных взрывов на аэродроме Саки полуострова. Из-за этого они перестали даже держать боеприпасы возле самолетов, но опять же, могли бы не усложнять себе жизнь и совершить "жест доброй воли".

Следует упомянуть также о Крымском мосте. Его оккупационные власти обещали отремонтировать до декабря этого года после октябрьских взрывов. Однако все идет не по плану. Переправу снова пришлось закрыть – автомобили не смогут ездить по Керченскому мосту.

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