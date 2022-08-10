Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он предположил, что подобные "покуривания" в Крыму могут повториться.

Интересно "Убегайте с пляжа" и "моста приготовиться": сеть взорвалась мемами о "хлопке" в Новофедоровке

На Юге начнется постоянное "покуривание"

Арестович рассказал, что в Крыму 9 августа снова "покурили".

Причем "покурили" в двух местах одновременно. Там возле Геническа, возле Новоалексеевки подорвались склады еще. Даже не знаю, к чему могут привести эти постоянные нарушения правил безопасности,

– добавил советник главы ОП.

По его словам, пока союзники Украины тянут с оказанием вооружения, которое бьет на 300 километров, украинский оборонно-промышленный комплекс также не стоит на месте.

"Как вариант. Или же другой вариант – это когда партизаны работают, например. Партизаны договорились с прапорщиком. Прапорщик занес устройство, положил возле бомбы и пошло-поехало. Это как еще один пример", – заметил Арестович.

Он добавил, что информация об одном погибшем, предоставленном россиянами после "хлопков", по его мнению, является выдумкой.

"Но разберемся. Мне кажется, что там на Юге постоянное "покуривание" начнется, в связи с тем, что они открыли для себя отличные перспективы курения в неотведенных для этого местах", – подытожил советник главы ОП.

Стоит прочесть Им пора привыкать, – Пионтковский об истерике россиян по Крыму

Кратко о взрывах в Крыму

Ориентировочно в 15:20 9 августа во временно оккупированном Крыму начались мощные взрывы . Они прозвучали у Новофедоровки в районе аэродрома российских вооруженных сил. Там началась эвакуация.

После этого российские кафиры начали придумывать разные версии якобы настоящей причины "хлопка" . К примеру, сначала писали, что инцидент произошел из-за "детонации боеприпасов".

Впоследствии в сети появилось и видео взрывов .

Заместитель министра обороны Анна Маляр иронически посоветовала захватчикам соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в запрещенных местах . По ее словам, украинское оборонное ведомство не может установить причину "возгорания" на аэродроме.

Стоит посмотреть – появились кадры взрывов в Крыму: видео