Вы получили первый "звонок", – Чубаров призвал россиян уезжать из Крыма

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке - предупреждение для россиян. Они должны покинуть украинский полуостров.

Так на "хлопок" в Крыму отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что россияне незаконно находятся в Крыму и призвал их уехать с полуострова.

Заметьте российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться его увольнением, – Зеленский

Чубаров упомянул и Крымский мост

Рефат Чубаров подчеркнул, что взрывы в Новофедоровке – только "первый колокольчик", который является знаком для россиян, что пора покидать оккупированный Крым.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что пребывание россиян на территории украинского полуострова является незаконным и преступным. Поэтому Чубаров посоветовал им забираться и не забыл загадать Крымский мост.

Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте времени, уезжайте из оккупированного Россией Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив,

– подчеркнул Чубаров.

Взрывы во временно оккупированном Крыму: главное

Днем 9 августа в Новофедоровке на аэродроме "Саки" раздалась серия мощных взрывов. Этот аэродром оккупанты активно использовали в войне с Украиной.

Взрывы вызвали панику среди россиян, прибывших как туристы на оккупированный полуостров. Все пляжи мгновенно опустели, а очереди из автомобилей образовали пробку на въезде на Крымский мост .

российское минобороны заявило, что детонация якобы не повредила авиацию и пострадавших нет. Однако самопровозглашенные власти Крыма заявили другое – мол, есть 7 раненых и 1 погибший. Впоследствии пропагандисты поразили "креативом" и заявили, что причина взрывов – пожар в результате курения при разгрузке топлива. Стоит отметить, что такую же версию оккупанты использовали, когда ВСУ потопило российский крейсер "Москва" в апреле.

У россиян после взрывов загорелось – они требуют мести Украине, в то же время наше интернет-пространство взорвалось мемами .

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