Вы получили первый "звонок", – Чубаров призвал россиян уезжать из Крыма
Источник:телеграмм Рефата Чубарова
Взрывы на аэродроме в Новофедоровке - предупреждение для россиян. Они должны покинуть украинский полуостров.
Так на "хлопок" в Крыму отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что россияне незаконно находятся в Крыму и призвал их уехать с полуострова.
Заметьте российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться его увольнением, – Зеленский
Чубаров упомянул и Крымский мост
Рефат Чубаров подчеркнул, что взрывы в Новофедоровке – только "первый колокольчик", который является знаком для россиян, что пора покидать оккупированный Крым.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что пребывание россиян на территории украинского полуострова является незаконным и преступным. Поэтому Чубаров посоветовал им забираться и не забыл загадать Крымский мост.
Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте времени, уезжайте из оккупированного Россией Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив,
– подчеркнул Чубаров.
Взрывы во временно оккупированном Крыму: главное
Днем 9 августа в Новофедоровке на аэродроме "Саки" раздалась серия мощных взрывов. Этот аэродром оккупанты активно использовали в войне с Украиной.
Взрывы вызвали панику среди россиян, прибывших как туристы на оккупированный полуостров. Все пляжи мгновенно опустели, а очереди из автомобилей образовали пробку на въезде на Крымский мост .
российское минобороны заявило, что детонация якобы не повредила авиацию и пострадавших нет. Однако самопровозглашенные власти Крыма заявили другое – мол, есть 7 раненых и 1 погибший. Впоследствии пропагандисты поразили "креативом" и заявили, что причина взрывов – пожар в результате курения при разгрузке топлива. Стоит отметить, что такую же версию оккупанты использовали, когда ВСУ потопило российский крейсер "Москва" в апреле.
У россиян после взрывов загорелось – они требуют мести Украине, в то же время наше интернет-пространство взорвалось мемами .