После ночных взрывов на позициях части ПВО россиян в Балаклаве фиксируют пожары

Ночь на 2 июля выдалась неспокойной для оккупантов в Крыму, ведь там прогремели мощные взрывы. Так, известно, что на позициях российской воинской части ПВО в Балаклаве – пожары.

Об этом пишет мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки. Соответствующую информацию они распространили около половины 8 утра.

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Пожары на позициях ПВО оккупантов в Балаклаве

Этой ночью произошла серии взрывов на временно оккупированном полуострове. Утром 2 августа в мониторинговой группе сообщили, что на позициях российской воинской части ПВО в Балаклаве фиксируются пожары.

В частности, там опубликовали соответствующие спутниковые снимки.

Также указывается, что время 1:57 – 2:20 "совпадает со временем атаки на Севастополь".

При этом "Крымский ветер" обращает внимание, что возгорание может быть "как после пусков ракет, и после попаданий".

Это позиции ракетной части и возгорание может быть как после пусков ракет, и после попаданий,

– говорится в сообщении.

На позициях российской воинской части ПВО в Балаклаве – пожары / Фото "Крымский ветер"