Крым погрузился в темноту, а Мариуполь – в дым: на ВОТ раздавались взрывы, вспыхнули пожары

В ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, после которых на части полуострова отключилось электроснабжение и разразился масштабный пожар. В то же время над оккупированным Мариуполем был замечен густой дым после объявления угрозы с беспилотниками.

Об этом сообщают телеграм-каналы "Крымский ветер" и Astra.

Что известно о новых атаках на временно оккупированные территории?

В ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. По информации телеграм-канала "Крымский ветер", первые последствия уже зафиксированы на Южном берегу полуострова и вблизи Симферополя.

Около 04:00 мощный взрыв прогремел в районе Большой Ялты. Сразу после этого Южный берег Крыма остался без электроснабжения.



Спутники фиксируют пожар в Крыму / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

Кроме того, в селе Чистенькое Симферопольского района произошел масштабный пожар. По предварительным данным, загорелся крупнейший оптово-распределительный центр сети "Продукты у дома", однако эта информация пока требует официального подтверждения.

Справочно. Сеть "Продукты у дома" работает в оккупированном Крыму с 2015 года на базе захваченных магазинов украинской сети АТБ. Она насчитывает более 170 торговых точек в 56 населенных пунктах полуострова, а также один магазин в Краснодарском крае России.

В то же время над временно оккупированным Мариуполем Донецкой области поднялся густой дым. Перед этим в городе объявили об угрозе появления беспилотников. Причины возгорания пока неизвестны. В местных чатах жители предполагают, что мог загореться автозаправочный комплекс или грузовик с топливом, однако эта информация пока не подтверждена официальными источниками.

В Мариуполе поднимается дым: смотрите видео

Напомним, в ночь на 20 июля Силы беспилотных систем провели очередную успешную операцию, нанеся удары по военным и логистическим объектам России и оккупированного Крыма. По словам командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди, были поражены 7 российских судов в Черном и Азовском морях, 7 энергоузлов и электроподстанций в Крыму, а также 6 элементов российской ПВО, в частности ЗРК "Тор-М2" и несколько радиолокационных станций.

Всего с 1 по 20 июля украинские дроны поразили 183 судна "теневого" флота России, 103 энергообъекта и 25 элементов противовоздушной обороны.

Кроме того, в ночь на 19 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов во время атаки беспилотников. В Ялте в результате удара загорелась электроподстанция "Дарсан", что привело к перебоям с электроснабжением в городе и прилегающих населенных пунктах. Также взрывы прогремели в Феодосии, Судаке и Керчи.