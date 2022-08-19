Интересный "хлопок" в рф и Крыму и "спутник Притулы": есть ли связь

Вчерашняя история со "Спутником Притулы" вызвала заметное оживление в украинском обществе. И оживились также и многочисленные апологеты "шоколадной фабрики", увидевшие в этом страшную "измену" и "разбазаривание средств".

Примечательно, что отечественные "шоколадники" здесь вошли в полный синхрон с "шариевцами", которые также продвигали подобные тезисы. Но сейчас не об этом.

По теме Пока россия запускает в космос "рухлядь", Украина достигла исторического прорыва

Почему именно спутник

Лично я считаю, что не стал бы Притула единолично выдумывать именно "спутник" как основной объект инвестиций народных средств. Очевидно, что именно такой объект определило военное руководство.

Почему именно такой? Никто нам рассказывать не будет. И правильно будет делать. Я только могу сделать некоторые спекулятивные предположения. Основной аргумент противников "спутника" состоит в том, что, мол, зачем нам тратить средства на то, что нам американцы дают бесплатно. Но по американским данным есть один важный момент.

Актуально Теперь ВСУ смогут видеть оккупантов даже сквозь стены

Разведданные для Украины

Для США поставка разведданных украинцам остается очень непростым вопросом, ведь они не хотят входить в прямую эскалацию с россиянами. Нравится это нам или не нравится.

К примеру, они длительное время отказывались предоставлять данные по территории россии. Когда же надводный крейсер "москва" стал подводным, то некоторые источники в США успели похвастаться тем, что здесь помогли разведданные США, за что потом получали взбучку от Байдена. Поэтому вопрос этот сложный. А вот появление у Украины собственного спутника все вопросы снимает.

Откуда данные – у украинцев есть спутник. Вопросов нет. Характерно, что именно вчера мы увидели много интересных "хлопков". Самый интересный был на складе в Белгородской области. Есть ли здесь какая-нибудь связь? Кто знает…

Также интересно – Как в Крыму реагируют на взрывы: смотрите видео