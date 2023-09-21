Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что над Крымом воздушное пространство оккупантам уже не принадлежит. К слову, россияне начали паниковать из-за ночной атаки.
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В 2022 году началась очень тщательная работа. Коваленко напомнил, что в Севастополе впервые упал маленький дрон на здание, которое использовали оккупанты. Россияне сообщили, что они его якобы сбили, а БПЛА упал и взорвался. Впоследствии беспилотников стало появляться все больше.
"Казалось бы, они не несут никакой угрозы. Нет. Каждый этот дрон выполнял не столько функцию поразить объект и убить какого-то коллаборанта, он выполнял важную разведывательную функцию", – подчеркнул Коваленко.
Так, дроны собирали информацию о вражеских средствах противовоздушной обороны на временно оккупированном полуострове. А именно – где они размещены и как меняют локации. Так в течение месяцев формировалась карта размещения ПВО россиян.
Как Украина смогла доминировать в воздушном пространстве Крыма: смотрите видео
Все пробелы россиян известны
Крым – ограниченная территория, поэтому бесконечно менять свои локации средства ПВО не могут. Каждый комплекс ПВО имеет свой радиус и эффективный радиус действия. Изменяя локации, эффективный радиус действия может либо улучшиться, либо ухудшиться. На временно оккупированном полуострове возле каждого города и села количество локаций, где ПВО может быть максимально эффективной, ограничено. Однако на территории материковой Украины таких ограничений нет.
После того как были исчерпаны все варианты размещения в наиболее эффективных локациях средств ПВО, начали наносить удары по этим средствам ПВО. Мы полностью знаем пробелы в средствах общей ПВО по воздушному пространству Крыма,
– отметил военно-политический обозреватель.
Украинские защитники уничтожают средства противовоздушной обороны россиян на временно оккупированном полуострове. Так, 23 августа уничтожили комплекс С-400 "Триумф" недалеко от Оленевки на мысе Тарханкут. А в ночь на 14 сентября украинские военные уничтожили такой же российский комплекс возле Евпатории. Также уничтожают средства ПВО малого и среднего радиуса действия.
"Благодаря этой достаточно тщательной долгой работе имеем результат – мы доминируем в воздушном пространстве Крыма", – подчеркнул Александр Коваленко.
Весьма интересное событие
По всей вероятности, на военном аэродроме в Саках удалось полностью разрушить базу, где россияне готовили операторов Mojaher. Это БПЛА, с помощью которых оккупанты проводят разведку и наводят "Шахеды".
Также могли уничтожить и ЗРПК "Панцирь" С-1. Учитывая, что этот комплекс достаточно редкий на вооружении российской армии, то это может быть весьма существенный результат. Все из-за того, что большинство "Панцирей" было уничтожено, затрофеено или повреждено в зоне боевых действий с начала полномасштабной войны.
Также на аэродроме находились российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Однако пока неизвестно, были ли они уничтожены или повреждены, и в каком количестве.
"В любом случае, повреждение и уничтожение тех объектов, которое произошло, – это уже довольно интересное событие. Потому что казалось, что этот аэродром должен был быть хорошо защищен", – сказал военно-политический обозреватель.
Взрывы в Крыму: коротко
- Ночью 21 сентября на военном аэродроме в Саках было громко. Там провела операцию Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими Силами.
- Как сообщают источники 24 Канала, украинские защитники сначала запустили беспилотники, а затем атаковали украинскими ракетами "Нептун".
- Масштабные разрушения подтвердили российские пропагандисты. Говорят, в частности, о 30 погибших россиянах.
- Во вражеском минобороны заявили, что якобы "успешно сбили" над полуостровом 19 дронов. Однако там промолчали об атаке на аэродром в Саках.
- Россияне жаловались, что это была едва ли не самая масштабная атака БПЛА. Тем временем в партизанском движении "Атеш" заявили, что помогли СБУ и ВМС ударить по аэродрому.