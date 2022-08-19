Мы вас видим, – Минобороны эпически потролило россиян, которые "курят" на Крымском мосту
Источник:Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины на фоне очередного "хлопка" во временно оккупированном Крыму потролило россиян. Оккупантам вспомнили и их "курение" и украинское законодательство.
Для троллинга оккупантов Министерство обороны использовало снимок крымского моста, сделанного с помощью украинского "народного" спутника ICEY. Кроме того, россиянам в деликатной форме напомнили, чей на самом деле полуостров.
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Крым – это Украина
В Минобороны отметили, что теперь мы наблюдаем за оккупантами, беззаботно курящими на крымском мосту. Однако, согласно украинскому законодательству, курение в общественных местах запрещено. А поскольку Крым – это Украина, оккупанты этот закон нарушают.
Мы. Видим. Вас. Украинцы собрали 20 миллионов долларов, чтобы посмотреть, как российские оккупанты беззаботно курят на незаконном керченском мосту. Как известно, курение в общественных местах в Украине запрещено,
– отметили в Минобороны.
Минобороны троллит россиян / Скриншот
Тем временем оккупанты снова "курят" в Крыму
Как известно, все свои поражения, вызванные взрывами и пожарами, россияне списывают на "неосторожное курение" – будь то потопление крейсера "Москва" или взрывы на аэродромах.
Однако вечером 19 августа к россиянам на оккупированном украинском полуострове снова пришел "хлопок". Взрывы прозвучали сначала в Евпатории, затем в Симферополе. Пока оккупационные власти пытаются убеждать местных что "работает ПВО", россияне на полуострове испуганы.
Волна вечернего "хлопка" и "курения" докатилась и до Керчи.
"Народный" спутник ICEY
18 августа волонтер Сергей Притула рассказал о том, что теперь у Украины есть свой собственный спутник ICEY с доступом ко всем фото компании ICEYE. Для этой покупки использовали средства, собираемые в рамках кампании "Народный Bayraktar", в процессе которой украинцы собрали 600 миллионов гривен на покупку турецких беспилотников. Однако в Турции были впечатлены украинцами и передали беспилотники бесплатно.
Поэтому приобретенный спутник можно смело называть "народным". 19 августа Притула уточнил, что спутник отныне является собственностью Украины, временная является подписка на доступ к базам данных компании.
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