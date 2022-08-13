Смогут ли россияне возобновить работу аэродрома "Саки" после августовского "хлопка": предостережение ВСУ

После взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму 9 августа, россияне понесли там значительные потери как техники, так и важных компонентов аэропорта. В ВСУ отметили, что оккупантам следует подумать о безопасности перед восстановлением базы.

Предостережение сделал 12 августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире канала "Рада". Кстати, также в Пентагоне рассказали о последствиях взрывов в Крыму.

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Могли уже начать восстановление аэродрома "Саки"

Чиновник акцентировал, что для врага это событие является очень сильным "уколом". Ведь там взорвалось более 10 единиц авиационной техники. Кроме этого, он предположил, что уничтожены летные и инженерные склады, которые обслуживал эти самолеты. Также поражены взрывами стоянка самолетов и склад артиллерийского вооружения, то есть хранившиеся там ракеты и бомбы. Возможно, еще и склад горюче-смазочных материалов.

Безусловно, противник скрывает эти потери, а на снимках и на видео видно, что там есть следы поражения оккупантов – красные следы. Это, безусловно, очень болезненный удар. Фактически, такое впервые произошло. Что же произошло, мы говорить не можем. Есть у нас официальные версии, что произошел "хлопок",

– сказал Юрий Игнат.

Однако на аэродром, вероятно, не покинут, ведь взлетно-посадочная полоса уцелела.

"Я думаю, что они уже его восстанавливают, вопрос только о безопасности. Для самолета перелететь с одного аэродрома на другой – не большая проблема", – подытожил представитель воздушных сил.

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Также Игнат рассказал, что в Крыму есть приблизительно 5 аэродромов, которые авиация россии активно использует для агрессии. В целом же вокруг нашей страны их у россиян есть десятки.