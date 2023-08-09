Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что тот же Севастополь напичкан российскими военными, которые все знают.
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"Настроения уже не радостные. Они понимают, что как-то корабли защищены боновыми заграждениями, но в динамике долетать и доплывать стало гораздо больше", – отметил Тизенгаузен.
Россиянам тревожно в Крыму: смотрите видео
Как известно, Украина официально объявила о военной угрозе сразу в шести российских портах. Так, СБУ и ВМС провели успешную операцию по атаке российского корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG.
Впереди больше "хлопка"
Украинские военные преуспевают на Юге. Если защитники достаточно продвинутся, то в Крыму оккупантам негде будет спрятаться.
Туристический сезон в Крыму снова провалился. Если в прошлом году опустевшие пляжи стоили российскому бюджету не менее 1,6 миллиарда рублей, то в этом – вдвое дороже.
Взрывы в Крыму: последние новости
- С самого утра 9 августа в разных городах на полуострове снова раздавались взрывы. В частности, видели дым возле Севастопольской бухты.
- Ранее на "пограничном заставе" в оккупированном Крыму взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате инцидента были пострадавшие.
- Спикер украинской разведки Андрей Юсов отметил, что россияне уже столкнулись с логистическими проблемами из-за систематических взрывов в Крыму. По его словам, продолжение следует.