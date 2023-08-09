Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что тот же Севастополь напичкан российскими военными, которые все знают.

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"Настроения уже не радостные. Они понимают, что как-то корабли защищены боновыми заграждениями, но в динамике долетать и доплывать стало гораздо больше", – отметил Тизенгаузен.

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Как известно, Украина официально объявила о военной угрозе сразу в шести российских портах. Так, СБУ и ВМС провели успешную операцию по атаке российского корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG.

Впереди больше "хлопка"

Украинские военные преуспевают на Юге. Если защитники достаточно продвинутся, то в Крыму оккупантам негде будет спрятаться.

[Россияне] с ужасом смотрят на южное направление и ждут, что по ним будут стрелять дальнобойным оружием. В общем готовятся к не очень приятным сценариям,

– добавил Тизенгаузен.

Туристический сезон в Крыму снова провалился. Если в прошлом году опустевшие пляжи стоили российскому бюджету не менее 1,6 миллиарда рублей, то в этом – вдвое дороже.

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