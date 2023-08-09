Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що той самий Севастополь напханий російськими військовими, які про все знають.
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"Настрої вже не радісні. Вони розуміють, що якось кораблі захищені боновими загородженнями, але в динаміці долітати і допливати стало набагато більше", – зазначив Тизенгаузен.
Росіянам тривожно в Криму: дивіться відео
Як відомо, Україна офіційно оголосила про військову загрозу одразу в шістьох російських портах. Так, СБУ та ВМС провели успішну операцію з атаки російського корабля "Оленегорський горняк" і танкера SIG.
Попереду більше "бавовни"
Українські військові мають успіхи на Півдні. Якщо захисники достатньо просунуться, то в Криму окупантам ніде буде сховатись.
Туристичний сезон у Криму знову провалився. Якщо торік спорожнілі пляжі коштували російському бюджету щонайменше 1,6 мільярда рублів, то цьогоріч – удвічі дорожче.
Вибухи в Криму: останні новини
- Від самого ранку 9 серпня в різних містах на півострові знову лунали вибухи. Зокрема, бачили дим біля Севастопольської бухти.
- Раніше на "прикордонній заставі" в окупованому Криму підірвався саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок інциденту були постраждалі.
- Речник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що росіяни вже стикнулися з логістичними проблемами через систематичні вибухи в Криму. За його словами, далі буде.