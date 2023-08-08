Відомо, що "застава" дислокується поблизу села Соляне. Наразі співробітники спецслужб з'ясовують усі подробиці. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Знову "бавовна" та казки про ППО: у трьох областях Росії чули вибухи, зокрема під Москвою

Подробиці вибуху

За даними росЗМІ, саморобний вибуховий пристрій вибухнув на "прикордонній заставі" у Криму. Вибух пролунав 5 серпня на одній із застав у Ленінському районі Криму.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є постраждалі. Наразі з’ясовується, хто заклав вибуховий пристрій.

Зазначимо, що "застава" дислокується поблизу села Соляне, а за селом – прикордонний блокпост окупантів.

Примітно, що саме Соляне до прикордонної зони не входить, а особам, які не є громадянами Росії, без відповідних документів забороняється рух на північ від Соляного.

Водночас росіяни можуть відвідувати Арабатську стрілку на північ від Соляного за обов'язкової наявності внутрішнього паспорта громадянина Росії, не наближаючись до лінії кордону з Херсонською областю України ближче 5 кілометрів.



Де розташована "прикордонна застава" у Криму / Карта

Постійні вибухи у Росії