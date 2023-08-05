Як бідкаються пропагандистські ЗМІ, два вибухи пролунали у Рильську. Кажуть, що буцімто український безпілотник скинув вибухові пристрої.

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Пошкоджені адмінспоруди

Ситуацію прокоментував губернатор Курської області Роман Старовойт. Він зазначив, що минулося без постраждалих.

"Пошкоджені вікна у двох адміністративних спорудах, вибиті вікна у Покровському храмі. На місці працюють представники силових структур і слідчих органів", – зазначив він.

Глава району Андрій Лісман повідомив про те, що у Рильську пролунав другий вибух. За його словами, чули їх з інтервалом. Мовляв, підірвалися вибухові пристрої, які скинули з українських дронів.

Тим часом вкрай тривожно у Криму. До крейсера "Москва" може долучитися танкер SIG, який атакували дрони.

SIG добряче затопило

Почнімо з того, що цей танкер спустили на воду ще у 2014 році. Тепер же окупанти скаржаться на те, що по ньому буцімто вдарили дронами.

Звернімо увагу, що пропагандисти наголошують на тому, що судно цивільне. Реальність же дещо інша. Ще у 2019 році на нього наклали санкції. Зробили це через те, що з його допомогою до Сирії транспортували авіаційне паливо.

Відомо, що судно стояло на стоянці 471. Вона розташована за 50 кілометрів від Керченської протоки. Кажуть, на борту перебувало кілька людей. Усі вони зазнали дрібних порізів від розбитого скла.

У мережу вже виклали перехоплену розмову екіпажу SIG. Вона демонструє серйозні проблеми, з якими стикнуться окупанти.

Самі ми не можемо пересуватися, без буксира. Машинне (відділення – 24 Канал) повністю затоплене. Керівництво, не знаю, що там вирішуватиме,

– бідкається член екіпажу.

Зауважимо, що російські ЗМІ близько 02:05 опублікували підтвердження атаки по танкеру. Морський рятувальний підцентр Тамані відправив групу рятувальників з Новоросійська до району Керченської протоки. Власне, там і сталася атака по судну SIG.