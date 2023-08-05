Как жалуются пропагандистские СМИ, два взрыва прогремели в Рильске. Говорят, что украинский беспилотник сбросил взрывные устройства.

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Повреждены админсооружения

Ситуацию прокомментировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

"Повреждены окна в двух административных сооружениях, выбиты окна в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов", – отметил он.

Глава района Андрей Лисман сообщил о том, что в Рильске раздался второй взрыв. По его словам, слышали их с интервалом. Мол, подорвались взрывные устройства, сброшенные с украинских дронов.

Тем временем крайне тревожно в Крыму. К крейсеру "Москва" может присоединиться танкер SIG, который атаковали дроны.

SIG изрядно затопило

Начнем с того, что этот танкер был спущен на воду еще в 2014 году. Теперь же оккупанты жалуются на то, что по нему якобы ударили дронами.

Обратим внимание, что пропагандисты подчеркивают, что судно гражданское. Реальность же несколько иная. Еще в 2019 году на него наложили санкции. Сделали это потому, что с его помощью в Сирию транспортировали авиационное топливо.

Известно, что судно стояло на стоянке 471. Она расположена в 50 километрах от Керченского пролива. Говорят, на борту находились несколько человек. Все они получили мелкие порезы от разбитого стекла.

В сеть уже выложили перехваченный разговор экипажа SIG. Он демонстрирует серьезные проблемы, с которыми столкнутся оккупанты.

Сами мы не можем передвигаться без буксира. Машинное (отделение – 24 Канал) полностью затоплено. Руководство, не знаю, что там будет решать,

– жалуется член экипажа.

Отметим, что российские СМИ около 2:05 опубликовали подтверждение атаки по танкеру. Морской спасательный подцентр Тамани отправил группу спасателей из Новороссийска в район Керченского пролива. По сути, там и произошла атака по судну SIG.