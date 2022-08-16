Каким был склад боеприпасов возле Джанкоя: появилось видео, снятое до "хлопка"

В сети показали площадку хранения боеприпасов на станции Азовская между поселками Майское и Азовское Джанкойского района.

Очевидцы показали, как выглядела площадка хранения боеприпасов на станции Азовская под Джанкоем до того, как там возник "хлопок".

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Оккупанты даже не пытались спрятать технику

Ящики с боеприпасами хранились под открытым небом. Также там была стоянка техники, в том числе РСЗО "Град". Мимо боеприпасов и техники постоянно проезжали поезда. Люди снимали все на видео прямо из окон и, конечно, распространяли между собой.

После взрывов под Джанкоем повреждена железная дорога

Утром 16 августа вблизи Джанкоя прогремели взрывы. Были "прилеты" в склады боеприпасов возле Джанкоя, также был пожар на трансформаторной станции возле железной дороги. Кроме этого, было меткое попадание по воинской части россиян в Азовском.

Впоследствии стало известно, что в результате взрывов под Джанкоем повреждена и сама железная дорога. В настоящее время движение поездов остановлено. Теперь оккупанты не смогут перебрасывать свою технику из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область по крайней мере, пока не починят железную дорогу.

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