Из-за недавней массированной атаки по Украине без света остался Харьков. Россияне погрузили город в темноту, энергетики восстанавливают снабжение. Харьковчан просят меньше пользоваться бойлерами и очень осторожно – лифтом.
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Что произошло в Курске
В городе исчез свет в районе КЗТЗ. Некоторые пользователи писали, что видели и слышали вспышки и взрывы перед этим.
На видео, обнародованном в сети, заметно, как район остается без электричества. Вывеска на магазине мигает, а затем выключается. Уличное освещение также гаснет.
В Курске пропал свет 27 марта из-за взрывов: смотрите видео
Коммунальщики сказали, что аварийные бригады "выехали на место для определения причины отключения электроснабжения". Что интересно, вместе со светом исчезла и вода, ведь "авария" повлияла и на работу насосов.
Что такое район КЖТЗ в Курске
Название микрорайона КЗТЗ расшифровывается как "Курский завод тракторных запчастей". Завод создали в 1940-х годах, он занимал площадь в три гектара и был одним из крупнейших в СССР по производству деталей к тракторам и сельхозмашинам.
Рабочий городок вокруг него появился позже. Завод давал рабочие места, но портил экологию.
В 1990-е предприятие перестало работать, сейчас в его здании расположен гипермаркет "Лента" – именно его видно в ролике.
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Накануне Россия обстреляла Харьков и другие города
- Враг нанес жестокий удар днем 27 марта. В Харькове ранены 19 человек, среди них четверо детей. Самый маленький – младенец, ему всего три месяца.
- Оккупанты ударили модернизированной авиабомбой между жилых домов. Это первое использование таких бомб с 2022 года.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предположил, что россияне испытывают это новое оружие. Оно имеет мощные характеристики.
- Также под удар попал Николаев – там слышали два мощных взрыва. Есть восемь раненых, в домах повылетали окна и был пожар в промзоне.