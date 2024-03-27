Через нещодавню масовану атаку по Україні без світла залишився Харків. Росіяни занурили місто в темряву, енергетики відновлюють постачання. Харків'ян просять менше користуватися бойлерами і дуже обережно – ліфтом.
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Що сталося в Курську
У місті зникло світло в районі КЗТЗ. Деякі користувачі писали, що бачили й чули спалахи та вибухи перед тим.
На відео, оприлюдненому в мережі, помітно, як район залишається без електрики. Вивіска на магазині блимає, а потім вимикається. Вуличне освітлення також гасне.
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Комунальники сказали, що аварійні бригади "виїхали на місце для визначення причини відключення електропостачання". Що цікаво, разом зі світлом зникла і вода, адже "аварія" вплинула і на роботу насосів.
Що таке район КЗТЗ у Курську
Назва мікрорайону КЗТЗ розшифровується як "Курський завод тракторних запчастин". Завод створили в 1940-х роках, він займав площу в три гектари і був одним із найбільших в СРСР з виробництва деталей до тракторів і сільгоспмашин.
Робітниче містечко довкола нього з'явилося згодом. Завод давав робочі місця, але псував екологію.
У 1990-ті підприємство перестало працювати, зараз у його будівлі розташовано гіпермаркет "Лента" – саме його видно в ролику.
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Напередодні Росія обстріляла Харків та інші міста
- Ворог завдав жорстокого удару вдень 27 березня. В Харкові поранено 19 людей, серед них четверо дітей. Найменше – немовля, йому всього три місяці.
- Окупанти вгатили модернізованою авіабомбою між житлових будинків. Це перше використання таких бомб із 2022 року.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов припустив, що росіяни випробовують цю нову зброю. Вона має потужні характеристики.
- Також під удар потрапив Миколаїв – там чули два потужні вибухи. Є вісім поранених, у будинках повилітали вікна та була пожежа в промзоні.