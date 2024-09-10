В Подмосковье прогремела серия мощных взрывов, аэропорты закрыли из-за атаки БпЛА

В России не утихают взрывы в ночь на 10 сентября. Так, громко было в Подмосковье, где якобы сбили несколько беспилотников.

Об этом пишут российские телеграм-каналы. Сейчас угроза атаки дронов сохраняется в нескольких регионах России, передает 24 Канал.

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В Подмосковье прогремела серия взрывов

Ночь на 10 сентября выдалась очень неспокойной для россиян, ведь взрывы раздавались в разных регионах страны. Так, около 02:30 громко было в Московской области.

В частности мощный взрыв прогремел в подмосковных Люберцах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что якобы взрыв, который слышали в Подмосковье – это работа "пэ-вэ-о". Так, по словам Собянина, в Люберцах "сбили беспилотник, который летел на Москву".

Взрывы в Подмосковье: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика, 18+)

Серия взрывов в Московской области: смотрите видео

О разрушениях и пострадавших оккупанты традиционно не сообщали. Однако власти сообщили, что на месте падения обломков работают специалисты.

Через несколько минут в Московской области снова прогремели взрывы. Собянин тоже заверил, что это работа "пэ-вэ-о". Мэр Москвы утверждает, что в Раменском городском округе якобы "сбили" еще 2 беспилотника, которые также летели на Москву.

Взрывы слышно и в Москве: смотрите видео

Мощный взрыв в Подмосковье: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+)

Кроме того, из-за мощных взрывов в Москве традиционно прекратил работу аэропорт "Внуково" и другие аэропорты. Сейчас самолеты перенаправляют на другие маршруты.

Атака БПЛА на Москву продолжается. Жители Подольска также сообщают о взрывах, как и нескольких других подмосковных городов и районов. Например, в Жуковском местные стали свидетелями падения обломков и по меньшей мере 10 взрывов.

Обновление 04:00. По состоянию на это время российские телеграм-каналы насчитали по сообщениям местных властей разных регионов более 70 сбитых БПЛА. Только в Брянской области – 59, а еще в Калужской, Тульской и Московской.

В Тульской области обломки БПЛА упали "на одном из объектов топливно-энергетического комплекса". Последствия пока не известны.