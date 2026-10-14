Реактивный дрон долетел до Луцка ночью – раздались взрывы

Ночью 14 октября 2026 года в Луцке раздались взрывы во время воздушной тревоги. К областному центру долетел вражеский реактивный беспилотник.

Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно об обстреле Луцка в ночь на 14 октября?

Воздушную тревогу в Волынской области в разных районах начали объявлять ночью 14 октября примерно в 2 часа. По сообщениям мониторинговых каналов и Воздушных сил, реактивный беспилотник двигался в направлении областного центра.

В Луцке слышалась работа средств ПВО по вражеской цели, что подтвердил секретарь городского совета Андрей Разумовский. Также прозвучал как минимум один громкий взрыв, о чем писали местные жители в социальных сетях и СМИ.

Информации о последствиях этого обстрела пока не поступало.

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Добавим, что Запад Украины находится под массированной атакой реактивных БПЛА еще с 13 октября. Взрывы раздавались, в частности, в Хмельницком и Тернополе. Дроны не долетели до Львова – их сбила ПВО.