Вскоре над небом поднялся огромный столб черного дыма. Об этом сообщают жители оккупированного Луганска, передает 24 Канал.

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Луганск в очередной раз посетил "хлопок"

Во временно оккупированном Луганске после 19:00 раздались взрывы. Местные отметили, что произошел "прилет" и начали публиковать последствия взрывов в сети.



Над Луганском поднялся столб дыма / Фото з соцсетей

Российские пропагандисты сразу решили успокоить жителей украинского города, сказав, что все нормально. Впоследствии оккупанты начали рассказывать, что это якобы "взлетел самолет".



В Луганске услышали взрывы / Фото з соцсетей

Пока точно неизвестно где именно случился "хлопок". Информация о количестве пострадавших или разрушении в городе тоже отсутствует.

В Луганске уже не первый раз сообщают о взрывах