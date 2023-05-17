Вскоре над небом поднялся огромный столб черного дыма. Об этом сообщают жители оккупированного Луганска, передает 24 Канал.
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Луганск в очередной раз посетил "хлопок"
Во временно оккупированном Луганске после 19:00 раздались взрывы. Местные отметили, что произошел "прилет" и начали публиковать последствия взрывов в сети.
Над Луганском поднялся столб дыма / Фото з соцсетей
Российские пропагандисты сразу решили успокоить жителей украинского города, сказав, что все нормально. Впоследствии оккупанты начали рассказывать, что это якобы "взлетел самолет".
В Луганске услышали взрывы / Фото з соцсетей
Пока точно неизвестно где именно случился "хлопок". Информация о количестве пострадавших или разрушении в городе тоже отсутствует.
В Луганске уже не первый раз сообщают о взрывах
- Во временно оккупированном Луганске 12 мая еще раз расцвел "хлопок". Российские "военкоры" заявляли, что один из взрывов раздался на нефтебазе.
- Кроме того, на Машиностроительном заводе "100" вспыхнул пожар. Его использовать в качестве ремонтной базы и пункта поставки вооруженных сил России.
- Вскоре россияне начали жаловаться, что удар могли нанести ракетами Storm Shadow. Мол, Украина недавно их получила, а HIMARS не достает до Луганска.