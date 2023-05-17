Згодом над небом піднявся величезний стовп чорного диму. Про це розповіли жителі окупованого Луганська, передає 24 Канал.
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До Луганська вчергове завітала "бавовна"
У тимчасово окупованому Луганську після 19:00 пролунали вибухи. Місцеві зазначили, що стався "приліт" і почали публікувати наслідки вибухів в мережі.
Над Луганськом піднявся стовп диму / Фото з соцмереж
Російські пропагандисти одразу вирішили заспокоїти жителів українського міста, сказавши, що "все нормально". Згодом окупанти почали розповідати, що це нібито "злетів літак".
У Луганську почули вибухи / Фото з соцмереж
Наразі достеменно невідомо де саме трапилася "бавовна". Інформація про кількість постраждалих чи руйнування у місті – теж відсутня.
У Луганську вже не вперше повідомляють про вибухи
- У тимчасово окупованому Луганську 12 травня вкотре розквітла "бавовна". Російські "воєнкори" заявляли, що один з вибухів пролунав на нафтобазі.
- Крім того, на Машинобудівному заводі "100" спалахнула пожежа. Його використовувати як ремонтну базу та пункт постачання збройних сил Росії.
- Невдовзі росіяни почали жалітися, що удар могли здійснити ракетами Storm Shadow. Мовляв, Україна нещодавно їх отримала, а HIMARS не дістає до Луганська.