Уничтожен большой запас горюче-смазочных материалов: новые детали взрывов в Макеевке под Донецком

Накануне вечером в Макеевке под Донецком раздались взрывы. Они уничтожили большой запас горюче-смазочных материалов врага.

Взрывы раздались ориентировочно в 21:30 4 июня на вражеских складах россиян. Их последствия должны временно парализовать действия врагов в Донецке.

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Что произошло в оккупированной Макеевке

Предполагается, что взрыв прогремел на Ясиновском коксохимическом заводе. Он расположен на северных окраинах Макеевки и менее чем в 20 километрах от линии боевого столкновения и ближайших тылов, из которых могла бы работать артиллерия.

Судя по масштабам взрыва, ракетным ударом был уничтожен большой запас горюче-смазочных материалов, что временно должно парализовать операции оккупантов в районе Донецка,

– говорится в сообщении.

Также уничтожение стратегического объекта должно существенно взорвать логистику российских войск в Донецком направлении. Это должно заставить россиян менять маршруты доставки топлива для военной техники.

Стратком ВСУ сообщал о взрыве

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что в результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке прекратил свое существование.

У оккупированного Донецка видели взрывы: смотрите видео

Последствия "хлопка" в Макеевке: смотрите видео

В телеграм-канале "Блог Донецкого Бандеровца" заявили, что россияне разместили свой большой склад с боекомплектом к реактивным системам залпового огня во дворе недостроенного жилого массива.

Вчера (4 июля – 24 Канал) из-за курения на этом складе и несоблюдения правил безопасности данный склад взлетел в воздух. Совершенно случайно наш дрон пролетал мимо,

– сронизировали в телеграм-канале.

Что известно о взрывах в Макеевке