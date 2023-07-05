Уничтожен большой запас горюче-смазочных материалов: новые детали взрывов в Макеевке под Донецком
Источник:"Милитарный"
Накануне вечером в Макеевке под Донецком раздались взрывы. Они уничтожили большой запас горюче-смазочных материалов врага.
Взрывы раздались ориентировочно в 21:30 4 июня на вражеских складах россиян. Их последствия должны временно парализовать действия врагов в Донецке.
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Что произошло в оккупированной Макеевке
Предполагается, что взрыв прогремел на Ясиновском коксохимическом заводе. Он расположен на северных окраинах Макеевки и менее чем в 20 километрах от линии боевого столкновения и ближайших тылов, из которых могла бы работать артиллерия.
Судя по масштабам взрыва, ракетным ударом был уничтожен большой запас горюче-смазочных материалов, что временно должно парализовать операции оккупантов в районе Донецка,
– говорится в сообщении.
Также уничтожение стратегического объекта должно существенно взорвать логистику российских войск в Донецком направлении. Это должно заставить россиян менять маршруты доставки топлива для военной техники.
Стратком ВСУ сообщал о взрыве
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что в результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке прекратил свое существование.
У оккупированного Донецка видели взрывы: смотрите видео
Последствия "хлопка" в Макеевке: смотрите видео
В телеграм-канале "Блог Донецкого Бандеровца" заявили, что россияне разместили свой большой склад с боекомплектом к реактивным системам залпового огня во дворе недостроенного жилого массива.
Вчера (4 июля – 24 Канал) из-за курения на этом складе и несоблюдения правил безопасности данный склад взлетел в воздух. Совершенно случайно наш дрон пролетал мимо,
– сронизировали в телеграм-канале.
Что известно о взрывах в Макеевке
- Вечером 4 июля ВСУ попали во вражеские склады возле оккупированного Донецка. Сначала жители слышали мощные взрывы, потом столб дыма. Дым был даже заметен в соседних населенных пунктах.
- Местная жительница Макеевки тогда прокомментировала, что "нечто конкретное взрывается". Впоследствии расследователи InformNapalm объяснили, что "конкретной" является одна из нефтебаз в оккупированном городе.
- Однако ВСУ заявили о попадании в очередной склад российских захватчиков в Макеевке.