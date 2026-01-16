В Мариуполе полчаса раздавались взрывы, а после них – исчез свет

В оккупированном Мариуполе 16 января было неспокойно, там раздавались взрывы. Затем полились жалобы на отключение электричества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Что известно о взрывах в Мариуполе?

О взрывах в Мариуполе стало известно в 12:28.

По словам местных жителей, громко было в Левобережном и Кальмиусском районах.

мариуполь. Левобережье взрывается уже полчаса. Предварительно есть приятные новости из приморской полосы,

– впоследствии написал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он также отметил, что давно не было таких активных вертолетов над городом.

Андрющенко также подтвердил, что после взрывов исчезло электричество.

