Атака БПЛА остановила ряд аэропортов в России: греющие душу кадры из "Внуково" и Шереметьево

В ночь на 20 июля несколько регионов России оказались под атакой дронов. Из-за угрозы беспилотников работу приостановил ряд аэропортов.

Как сообщили в российском Минобороны, почти сотня беспилотников атаковали Россию, больше всего "хлопка" было в Москве и области, передает 24 Канал.

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Как россияне застряли в аэропортах из-за атаки БПЛА?

Аэропорты в российской столице и пригороде – "Внуково", "Домодедове", "Шереметьево" и "Жуковский", а также аэропорты в Нижнем Новгороде, Калуге и Ярославле временно не принимали и не отправляли рейсы. При этом в Подмосковье ограничения вводились дважды в течение ночи.

Обстановка в аэропорту "Шереметьево" на фоне массовых задержек рейсов из-за атак БпЛА: смотрите видео

"Аэрофлот" заявил, что вынужден "корректировать расписание рейсов" в связи с ограничениями, введенными в "Шереметьево".

Атмосфера в ночном "Внуковом", где люди вынуждены ждать из-за переноса и отмены рейсов: смотрите видео

В частности, сообщается, что в аэропорту Волгограда отменены четыре рейса из Москвы и в обратном направлении в столицу. Еще три – задерживаются. Информация об этом размещена на онлайн-табло международного аэропорта Волгограда.