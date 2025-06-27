Над Керчью раздаются взрывы, движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Над Керчью прогремели взрывы, местные жители видели яркие вспышки в небе. Российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила несколько украинских беспилотников.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Ночью 27 июня местные жители Керчи сообщили о по меньшей мере двух взрывах в небе над городом.

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Что известно о взрывах в оккупированном Крыму

Со стороны Черного моря, по словам местных, были замечены яркие вспышки. По предварительным данным, это была работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбивала дроны.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Официальных подтверждений попаданий от российских властей пока нет.

Ранее Минобороны России заявляло, что с 20:00 по московскому времени противовоздушная оборона якобы сбила и перехватила 16 украинских беспилотников: 7 над Курской областью, по 4 – над Брянской областью и Крымом, и один – над Черным морем.

К слову, ранее дроны спецподразделения "Призраки" ГУР уничтожили ключевые элементы российской ПВО С-400 в оккупированном Крыму, включая радары управления, обнаружения целей и пусковую установку.