Глава Николаевской ОВА Виталий Ким дал знать, что вечером на Николаевщине работали силы ПВО. За час до окончания тревоги он намекнул, что дела обстоят "положительно".
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Как работала ПВО под Николаевом
Ким поделился видео с работой ПВО в регионе. Небо над городом охватило множество огней – так наши герои пытались сбить иранские шахиды.
Когда спрашивают, как у вас дела… Ответ – как обычно,
– написал Ким.
Он уточнил, что на поиски металлолома отправятся утром. Результат обещал показать.
Заметим, что кроме Николаевской области, тревогу объявляли в Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожье и Винницкой области. В большинстве из этих регионов тоже работала ПВО из-за атаки шахидов.
ПВО сбивает большинство дронов-камикадзе
- Владимир Зеленский рассказал, что за сутки 301 Никопольский зенитный ракетный полк сбил 8 иранских шахидов.
- Также известно, что утром 4 ноября иранский дрон был сбит во Львовской области.
- За прошедшие сутки наши защитники сбили 10 шахидов.
- По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, по состоянию на конец октября, наша ПВО уже ликвидировала более 300 "шахидов".
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