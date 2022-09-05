Ночью оккупанты снова обстреляли Николаев ракетами С-300

Ночью Николаев снова обстреляли – его атаковали ракетами С-300. В частности, оккупанты попали в предприятие в окрестностях города.

Кроме Николаева, за минувшие сутки русские военные обстреляли Николаевский и Баштанский районы.

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Что известно о ночном обстреле Николаева

5 сентября около 00:30, 5 сентября, оккупанты снова выпустили на Николаев ракеты. По предварительным данным типа С-300.

В частности, российские захватчики попали в промышленное предприятие в окрестностях города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что на предприятии повреждены производственные помещения и крыша зданий. Также повреждена кровля в одном из частных жилых домов.

В области обстреляли жилые и складские помещения

Днем 4 сентября оккупанты обстреляли Первомайскую общину. В результате в поселке городского типа Первомайское один человек получил ранения. Также повреждены два жилых дома.

Ориентировочно в 12:40 в селе Заселье из-за попадания боеприпасов и их обломков в жилом доме вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Под постоянным огнем остается Березнеговатская община. 4 августа, ориентировочно в 13:00, в результате обстрелов в селе Березнеговатое возник пожар заброшенного складского помещения. Пострадавших нет.

Также за прошедшие сутки под ударами оказались территории сел Любомировка и Большое Артаково. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Ночью, 5 августа, с 03:00 до 04:30 россияне обстреливали окрестности Новоалександровки Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что в ночь на 4 сентября захватчики обстреляли лечебные учреждения и жилые дома в Николаеве.

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