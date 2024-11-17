Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, пишет 24 Канал. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.

Хронология ночи Россия запустила дроны: для каких областей есть угроза от "Шахедов"

Взрывы в Николаеве ночью 17 ноября: что известно

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 04:34 утра 17 ноября. Воздушные силы сообщили о пролете ударных беспилотников российской армии с южного направления.

В 04:42 городской голова Николаева написал в социальных сетях, что в городе раздаются взрывы.

В Николаеве был слышен взрыв. Воздушные силы пишут об угрозе дронов-камикадзе для города. Тревога продолжается!

– отметил он.

Тревога в настоящее время уже много часов продолжалась в большинстве областей Украины из-за налета "Шахедов". ПВО работала в Киевской области и Киеве, дроны долетали почти до Львовской области. Также Харьков подвергся атаке КАБами.

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