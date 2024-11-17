Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише 24 Канал. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників.

Хронологія ночі Росія запустила дрони: для яких областей є загроза від "Шахедів"

Вибухи у Миколаєві вночі 17 листопада: що відомо

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 04:34 ранку 17 листопада. Повітряні сили повідомили про проліт ударних безпілотників російської армії з південного напрямку.

О 04:42 міський голова Миколаєва написав у соціальних мережах, що у місті лунають вибухи.

У Миколаєві було чутно вибух. Повітряні сили пишуть про загрозу дронів-камікадзе для міста. Тривога триває!

– зазначив він.

Щодо наслідків, в ОВА наразі написали коротко: "Є виклики екстрених служб, надається допомога".

Тривога на цей час вже багато годин тривала у більшості областей України через наліт "Шахедів". ППО працювала у Київській області та Києві, дрони долітали майже до Львівської області. Також Харків зазнав атаки КАБами.

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