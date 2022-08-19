Россияне снова атаковали Никопольский район: есть разрушения, среди пострадавших 18-летняя девушка

Российские захватчики снова атаковали Никопольский район в Днепропетровской области. К сожалению, есть пострадавшие.

В обед 19 августа в жилые кварталы Марганца прилетели 5 снарядов из российской ствольной артиллерии.

Тема Ночь массовых атак на Днепропетровщине: десятки разрушений, 12-летний мальчик в больнице

Что известно о пострадавших

По предварительным данным, ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Обоих госпитализировали в больницу.

Позже в больницу обратились еще двое пострадавших из-за обстрела Марганца. Женщины 32 и 78 лет. Они лечатся дома. Таким образом, из-за сегодняшнего обстрела Марганца ранены 4 человека.

Кроме того, в городе есть разрушение зданий. Из строя была выведена линия электропередач.

Также враг ударил по Мировской общине

Кроме Марганца, россияне обстреляли и Мировскую общину. Обстрел оккупанты вели из "Градов" и попали по психоневрологическому интернату. Учреждение разрушено. Людей там не было, ведь все давно эвакуированы.

В общине повреждено также 5 домов. Никто не пострадал.

Напомним, что ночью оккупанты также обстреляли Никополь. По центру Никополя россияне запустили 10 снарядов из ствольной артиллерии.

Повреждения получили до 20 многоэтажек, десятки магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Также в очередной раз обстреляли линию электропередач. К счастью, обошлось без потерь среди населения.

Всего ночью российские войска накрыли своим огнем сразу три района Днепропетровской области. Речь идет о Криворожском, Синельниковском и Никопольском. К сожалению, есть погибший в Апостоловской общине.

К теме – показали последствия утреннего обстрела Харькова: смотрите видео