Об этом говорится в британском издании Guardian. Вблизи Саков, в поселке Новофедоровка, 9 августа уничтожили авиабазу оккупантов.

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Цифра самолетов, которые потеряли захватчики, пока неизвестна. Хотя по предварительным выводам, их 9. Это значительная потеря для россии.

Паника среди россиян

Guardian отметили, что это не первая атака по россиянам в Крыму, но она является выдающейся, потому что произошла примерно в 200 километрах по линии фронта. Кроме этого, свидетелями стали множество отдыхавших на пляже людей. На видео, сделанных очевидцами, видно, как россияне поспешно покидают свои шезлонги.

Российская общественность может по-разному воспринимать войну в Украине, но новости о неудачах их деморализуют. Уничтожение боевых самолетов в Саках по масштабу приравнивается к затоплению крейсера "Москва". Панику среди россиян усилят рассказы тех, кто во время взрывов находился в Крыму,

– написало издание.

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В Guardian сказали, что Украина не утверждает однозначно о причастности к взрывам. Издание считает – такую неясность сохраняют, чтобы повторить успех в будущем. Атака была точной, а это значит, мощную работу местной разведки. В любом случае история вызывает большую обеспокоенность у россиян.

Краткосрочная цель

Аналитик Королевского института обороны Джастин Бронк отметил, что основное военное значение нападения заключалось не в количестве уничтоженных самолетов, а в влиянии на чувство безопасности. По его словам, военно-воздушные силы россии "будут менее уверены в своих возможностях защиты сил в пределах нескольких сотен километров от линии фронта" и будут работать над увеличением количества оборонного оборудования.

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Краткосрочной целью, как отметили в Guardian, является попытка осуществить широкое контрнаступление к осени, чтобы выбить российские войска из Херсона. Украина стремится ослабить россиян на юге.

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