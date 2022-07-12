"Все очевидно": как в Новой Каховке местные реагируют на ложь россиян о "детонации селитры"

Украинские военные вечером 11 июля нанесли удар по российскому складу боекомплектов в оккупированной Новой Каховке. В то же время россияне лгут, что там "детонирует селитра", а не боеприпасы. Как местные реагируют на это вранье – читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он говорит, что местные понимают, что это были склады боекомплектов и не верят лжи оккупанатов.

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По его словам, есть местные, которые расстроились от этого удара ВСУ, но это на самом деле коллаборанты.

"Даже они (коллаборанты) о "селитре" ничего не говорят, потому что всем даже из видео понятно, что это были склады боекомплектов. Селитра не вызвала бы взрыв такой силы", – признается активист.

Молчанов добавил, что о "помощи" фермерам речь вообще идти не может, ведь оккупанты только все грабят.

Было очевидно, что это именно снаряды, которые взрывались от детонации прямо в полете. А о "селитре" говорят только российские издания, потому что люди там не проверяют информацию,

– заявил активист.

Добавим, что информацию о ликвидации оружия подтвердил и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он отметил, что в квартирах местных жителей вылетели окна, но те все равно радуются. Ведь удары по объектам захватчиков означают, что украинские военные уже близко к оккупированному городу.

Сергей Хлань отметил, что если в Таврическом после попадания в склады россияне пытались распространить ложь, что "ничего там не было", то с Новой Каховкой так не получится. По его словам, весь город и пригород точно знают, слышали и видели, что прилетело в боеприпасы. Больше об этом – читайте в посте советника.

Что известно об ударах по складам в Новой Каховке

По словам Владимира Молчанова, Новая Каховка стала штабом российской 49-й армии, которая занимается наступлением на всех южных направлениях.

"Первые удары по передовому штабу и складу россиян в Таврическом нанесли 8 июля. Там несколько часов еще детонировали снаряды. "Это была "прелюдия", – шутит он.

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Активист отметил, что уже 11 июля ВСУ попали в склады оккупантов в Новой Каховке, где они заняли СТО. Там россияне тоже ремонтировали военную технику.

Там было не менее 200 штук снарядов к РСЗО, это видно по видео. А основная сила взрыва – это, вероятно, резервуары с горючим,

– считает Молчанов.

Он говорит, что этому очень обрадовались местные из Новой Каховки. Но проблема в том, что там рядом есть частные дома и многоэтажки, где вынесло все окна и стекла.

Молчанов об уничтожении складов в Новой Каховке и реакции местных: