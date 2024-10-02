В Одесской области раздаются взрывы: ПВО работает по российским "Шахедам"

Ночью 2 октября в Одесской области прогремели взрывы. Они стали следствием работы ПВО.

Вечером российская армия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Именно по ним работала противовоздушная оборона. Призываем не игнорировать тревогу и немедленно направляться в укрытие.

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Взрывы в Одесской области

Так, по данным местных СМИ, взрывы в Одесской области прогремели около 01:53.

Чуть менее чем за полчаса Воздушные силы предупредили жителей Одесской области о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении региона.

В то же время мониторы добавили, что "Шахеды" идут змейкой друг за другом в количестве 5 – 7 штук. Отмечалось, что российские ударные дроны движутся в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Отметим, что около полуночи в Сумской ОВА сообщили, что "Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру в Шосткинском районе. В результате без света оказались жители трех территориальных общин.