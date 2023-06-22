Удары по Криворожью и Одесщине: что известно о ночной атаке врага ракетами и "Шахедами"

Российские террористы в ночь на 22 июня снова атаковали Украину ракетами и иранскими дронами-камикадзе. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Попадание было зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях. 24 Канал собрал всю важную информацию об атаке на Украину 22 июня.

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Прилеты были в Криворожском районе

В Днепровской ОГА сообщили, что ночью враг ударил ракетами Х-22 по Криворожскому району. В результате обстрела повредились 10 частных домов, хозяйственное сооружение, гаражи и авто.

Кроме того, обломки боеприпасов поразили газопровод, водопровод и линии электропередач. К счастью, обошлось без жертв.

Враг атаковал Криворожский район / Фото Днепровская ОГА

Враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь. Последствия пока уточняют, жертв нет. Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города работают стабильно.

Последствия атаки на Одесщину

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупационные войска России ночью атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". По ее словам, враг пытается применять новые тактики и выискивает способы обойти украинскую ПВО.

Силы ПВО ликвидировали три вражеских беспилотника, еще один – попал в складское помещение. Потерь нет.

Что говорят в Воздушных силах

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что враг во время ночной атаки мог применить аэробалистические ракеты "Кинжал", но эта информация нуждается в уточнении.

Это были и "Шахеды", и был взлет самолетов Ту-22мз, с Азовского моря были пуски ракет. А также, вероятно, было и применение с МиГ-31. Эта информация уточняется и впоследствии будем иметь окончательные данные о том, что произошло. Потому что знаем, какие ракеты может нести МиГ-31, это "Кинжалы" те же. Поэтому уточним и предоставим информацию позже,

– заявил Игнат.

Спикер добавил, что сейчас уточняют информацию об использовании врагом "баллистики" и якобы низким пролетом российских ракет над Запорожской АЭС.