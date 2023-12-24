В оккупированном Токмаке взрывы: Федоров высмеял россиян за "сверхзвуки"
Источник:Иван Федеров
Утром 24 декабря во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы. Пока точные причины и обстоятельства инцидента неизвестны.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров. Он высмеял традиционные российские оправдания по поводу взрывов на их складах.
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"В Токмаке громко. Похоже, что сразу и "камыш", и "певео", и "сверхзвук" посетили северную окраину оккупированного города", – сообщил Федоров.
В то же время комментариев от захватнических властей не было. Но, как метко заметил Федоров, они очень прогнозируемы, ведь у россиян все, как всегда, "по плану" и "ничего не происходит".
Скорее всего, так скажут и в этот раз. А о реальных последствиях взрывов станет известно впоследствии от партизан или военного командования.
Ситуация на Запорожье: главное
- Россияне оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабной войны. Мелитополь, Бердянск и Токмак – главные пункты базирования врага.
- Но в последнее время на захваченных врагом территориях стало неспокойно. Силы обороны активно используют оружие дальнего действия и доставляют врагу немало хлопот. Попадания в БК и склады россиян стали обычным явлением.