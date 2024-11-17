Об этом написало Суспільне, заметил 24 Канал. Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов" в регионе.

Хронология ночи Россия запустила дроны: для каких областей есть угроза от "Шахедов"

Взрывы в Полтаве ночью 17 ноября: что известно

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще в 21:52 предыдущего дня, 16 ноября. Воздушные силы сообщили о пролете ударных беспилотников российской армии с северо-восточного направления, в частности через Сумскую область в сторону Полтавщины.

Это происходило в течение всей ночи неоднократно. А около 5 часов утра СМИ сообщили о взрывах в Полтавской общине.

Перед этим также мэр Николаева написал, что в городе раздаются взрывы. А чуть раньше Киевские ОВА и ГВА писали о работе ПВО в области и столице. Также Харьков атаковали КАБы, там тоже слышали взрывы.

Воздушная тревога в это время уже много часов продолжалась и в других областях Украины из-за массированного налета "Шахедов". Они долетали вплоть до Львовской области.

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